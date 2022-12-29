В Ростове на полгода продлили ограничения на проезд машин по Ленина и Пушкинской

Сложности с проездом на участках ожидаются в течение ближайших 6 месяцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На нескольких улицах Ростова-на-Дону на полгода продлили ограничения дорожного движения. Информацию об этом можно найти на сайте городской администрации.

Так, до 30 июня сложности с проездом ожидаются на Ашхабадском, а также на проспекте Ленина с северной стороны, в створе строящегося здания. Также на указанных участках пути запретят остановку и парковку машин. Это необходимо для беспрепятственного въезда/выезда строительной спецтехники.

Ограничения на тот же срок продлили и на улице Пушкинской, в районе строения № 97. Причины для обновленных требований - строительные работы.

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