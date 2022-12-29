В Ростовской области до 8 января открыли горячую линию по вопросам качества продуктов

Всем желающим расскажут о правилах хранения и сроке годности пищевых товаров Фото: Иван МАКЕЕВ

До 8 января жители Ростовской области могут обратиться с вопросами относительно качества продуктов по горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии региона. Эту информацию опубликовали на сайте администрации донской столицы.

- Все желающие смогут обратиться по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, - говорится в сообщении.

Добавим, специалисты принимают звонки ежедневно с утра и до вечера, в том числе в выходные дни.

АЛЛО!

Телефон горячей линии в Ростове-на-Дону: (863) 252-01-66

В выходные и праздничные дни нужно обращаться по номерам: 8 (961) 288-48-43, 8 (928) 185-03-63 с 9 до 17 часов

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