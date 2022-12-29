Стало известно, как на праздниках будут работать торговые центры в Ростова-на-Дону

1 января в торговых центрах будет выходным днем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону стало известно, как будут работать торговые центры «Мегамаг» и «Горизонт» в праздничные дни. Расписание уже опубликовали в VK пресс-службы гипермаркетов.

Так, например, торгово-развлекательный комплекс на улице Пойменной до 30 декабря включительно будет работать до 23 часов. Это сделали для того, чтобы люди могли без спешки закупить все необходимые товары перед длительными выходными.

31 декабря ТРК можно будет посетить с 10 до 18 часов, 1 января - выходной, со 2 по 10 января работу будут вести с 10 до 22 часов. «Ашан» на этой же площадке сделает выходным только первый день января. 31 числа продукты будут продавать с 8 до 19 часов, а 2 и 3 января - до 23 часов. Без перерывов посетителей будут принимать в «Киномаксе».

Что касается «Горизонта», который находится на проспекте Михаила Нагибина, то до 30 декабря включительно работу также продлят до 23 часов. 31 декабря все магазины будут открыты с 10 до 18 часов, DNS - до 20 часов. 1 января - выходной, будут открыты только DNS и «Золотое Яблоко». Со 2 января вернется обычный режим работы с 10 до 22 часов.

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