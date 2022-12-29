В Ростовской области число больных алкоголизмом уменьшается

На сегодняшний день больше 35 тысяч пациентов состоят на диспансерном наблюдении Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области количество больных алкоголизмом сократилось. Об этом сообщили в региональном правительстве.

За последние три года число больных алкоголизмом уменьшилось на 1,7%. Так, в Ростовской области реализуется эффективная антиалкогольная политика. По статистике, составленной Росалкогольрегурированием, Ростовская область вошла в десятку трезвых регионов страны.

На сегодняшний день больше 35 тысяч пациентов состоят на диспансерном наблюдении с расстройствами, которые связаны с употреблением алкоголя. В Ростовской области по 73 адресам можно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

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