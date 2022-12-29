Доехать на трамвае до центра Ростова из Левенцовки можно будет за полчаса

Планируется запуск маршрутов от Левенцовки до Сельмаша и до Госпиталя ветерана войн. Фото: Иван Макеев

В Ростове-на-Дону трамвай из ЖК «Левенцовка» до центра города будет доезжать за 30 минут. Об этом информация появилась на сайте администрации Ростова.

Планируется запуск маршрутов от Левенцовки до Сельмаша и до Госпиталя ветерана войн. Вместе со стоянкой время оборота на этих маршрутах составит 117 минут. Конечная остановка трамвая будет на улице Ткачева.

Отметим, что до этого власти Ростова хотели заключить концессионное соглашение по модернизации трамвая уже в этом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове определили 7 мест для запуска новогодних фейерверков

Подобной площадки нет только в Ленинском районе

(Подробности)