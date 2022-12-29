На Ставрополье осудили бывшего замначальника краевого управления уголовного розыска

Его обвиняли по нескольким статьям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставропольском крае вынесли приговор бывшему заместителю начальника краевого Управления уголовного розыска Сергея Рубежного. Об этом сообщает «КП-Северный Кавкказ».

Экс-заместителя и его подельников обвиняли в организации ОПГ, организации занятий проституцией, превышении должностных полномочий, получении взятки, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Первая группа ОПГ принимала заказы от клиентов и передавала их сутенерам, которые забирали девушек и возили их по домам, баням и ресторанам. Третьи занимались силовыми вопросами.

Обвиняемого приговорили к 15 годам лишения свободы, штрафу в 2 млн рублей.