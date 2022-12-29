Ростовская область вошла в десятку самых трезвых регионов России

Такого результата удалось добиться благодаря эффективной антиалкогольной политике Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ростовская область вошла в ТОП-10 самых трезвых регионов России. По данным Росалкогольрегулирования, донской край занимает восьмую строчку - между Республикой Калмыкией и Белгородской областью. Рейтинг составляли на основании мониторинга продаж спиртного (литр на душу населения в каждом регионе). В лидерах по трезвости находятся Республики Чечня, Дагестан, Ингушетия и другие, где люди в основном не пьют из религиозных соображений. Десятку заключает Волгоградская область.

По словам донского минздрава Юрия Кобзева, такого результата удалось добиться благодаря эффективной антиалкогольной политике. На диспансерном наблюдении насчитывают порядка 35 тысяч пациентов с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Кроме того, в Ростовской области предоставляют адресную наркологическую медпомощь. Всего в списке находится 73 жителя региона. За последние три года общее количество больных алкоголизмом уменьшилось на 1,7%.

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