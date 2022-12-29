Самых уязвимых перед телефонными мошенниками ростовчан назвал юрист

Мошенники скупают базы данных и звонят, зная жертву по имени и даже уровню доходов. Фото: Даниил ОПАРИН

Юрист рассказал, кто из ростовчан самый уязвимый перед телефонными мошенниками. По словам Александра Хаминского, мишенью обманщиков может стать любой в зависимости от специализации злоумышленников. Но в большей степени подвержены обману пожилые люди, молодежь и обеспеченные граждане, рассказал он в интервью NEWS.ru.

- Они звонят не абы кому, а приобретают в Сети базы с персональными данными об имущественном и социальном статусе жертвы, марке автомобиля, модели и годе выпуска, например, — пояснил юрист.

Как объясняет специалист, пожилых людей пытаются выманить на бесплатный прием к врачу, где будут запугивать выдуманным жутким диагнозом, а потом предложат чудодейственное лечение, ради которого дадут подписать кредитный договор.

- Часто «врач» оказывается сотрудником фирмы, который проводит компьютерную диагностику с помощью сомнительной программы, а финальную часть визита сопровождает менеджер из числа мошенников, - добавил специалист.

Менее заметный способ мошенничества, по словам юриста, - вытягивание по платным телефонным подпискам с человека по 20, 50 и более рублей в день, пока не опустеет телефонный счет или банковская карта.

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