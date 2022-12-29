В Ростове состоится акция по сбору новогодних елок

22 января в городе пройдёт большой сбор новогодних елок. Фото: Владимир ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону жителей вновь ждёт акция по сбору новогодних деревьев. О праздничной акции горожан предупредили в ГК «Чистый город».

Уже с 3 января ростовчане могут сдать на утилизацию сосны, пихты и ели.

Первый пункт приема деревьев откроется на Каширской, 8/6. Во время новогодних праздников он будет работать с 3 по 5 января с 10:00 до 15:00. Сдать дерево можно бесплатно.

22 января в городе пройдёт большой сбор новогодних елок. Затем состоится чемпионат по метанию «зеленых красавиц». Отметим, что он проводится уже во второй раз. Волонтеры в этот день организуют восемь точек приема хвои в городе. О месте и времени их работы будет сообщено позже.

Отметим, что елка живет максимум две или три недели. После переработки деревьев полученный материал передадут экоактивистам для благоустройства.

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(Подробности)