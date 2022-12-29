В Ростове мужчина украл металл на 900 тысяч рублей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону мужчина украл металл на 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 34-летний житель Батайска познакомился с одним из сотрудником, который отвечает за перевозку строительных материалов. Он попросил его помочь перевезти металл из ангара в пункт приема. Мужчина согласился и помог новому знакомому, не зная, что металл не его. Так, им удалось перевезти металлических изделий на 900 тысяч рублей. Полученные деньги преступник потратил на свои нужды. Вскоре мужчину задержали.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области осудили 24-летнего парня, бросившего 8-месячную дочь о бетонную стену

Он выхватил младенца из рук его 18-летней сожительницы во время ссоры

(Подробности)