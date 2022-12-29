В новогодние приметы верят 4 из 10 ростовчан

Другие приметы и ритуалы в праздничную ночь соблюдают 3% респондентов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону 4 из 10 жителей верят в новогодние приметы. Статистику опроса привел сервис SuperJob.

Согласна результатам опроса, 14% ростовчан каждый год загадывают заветное желание под бой курантов. Еще 11% по традиции выпивают шампанское, а 7% респондентов главной новогодней традицией считают просмотр поздравления главы государства по телевизору.

Для 4% горожан важным ритуалом является готовка традиционных новогодних угощений. А еще 3% верят в то, что если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то все обязательно сбудется.

В новой одежде встречают праздник 1 из 100 горожан. По 1% голосов у таких новогодних ритуалов как просмотр салюта, зажигание бенгальских огней и электрической гирлянды.

Другие приметы и ритуалы в праздничную ночь соблюдают 3% респондентов. Среди них гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок и, разумеется, поход в баню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове перед Новым годом подскочили цены на декоративных кроликов

Владелец кроликового питомника рассказал, как дорого обходятся пушистые зверьки в домашних условиях

(Подробности)