В Ростовской области в 2023 году продолжится оздоровление водных объектов

В этом году высадили лесные насаждения на площади 1700 гектаров Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в следующем году продолжится оздоровление водных объектов. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Так, в рамках регионального проекта «Сохранения уникальных водных объектов» закончилась расчистка 33 километров русла реки Глубокой. По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, на этом объекте проводилась санитарная расчистка русла, а затем снос древесной растительности. Специалисты расчистили русла от донных отложений.

Сегодня активно продолжается расчистка реки Ольховой в Кашарском районе, а также по разработке проектной документации для расчистки реки Черной на территории Шолоховского района и балки Большая Черепаха в Таганроге, – отметил Виктор Гончаров.

В рамках еще одного регионального проекта - «Сохранение лесов» - в этом году на лесовосстановление направили 106,6 млн рублей. Это позволило высадить лесные насаждения на площади 1700 гектаров. Участники встречи также обсудили дальнейшие планы озеленения донских городов и других населенных пунктов Ростовской области, а также создание новых парков.

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(Подробности)