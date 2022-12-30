В автобусе находилось 15 пассажиров. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове автобус №41 врезался в дорожное ограждение. ДТП произошло 29 декабря около 13:00.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 31-летни водитель автобуса маршрута "Ц. Рынок-Левенцовка" двигался по улице Ткачева. В какой-то момент водитель транспорта потерял управление и врезался в дорожное металлическое ограждение. В автобусе находилось 15 пассажиров.

В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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