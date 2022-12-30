30 декабря воздух в Ростове-на-Дону прогреется до +7 градусов

Синоптики обещают облачность с прояснениями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 30 декабря, в Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями. День должен пройти без осадков, об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

По прогнозу, в светлое время суток воздух в донской столице прогреется до +7 градусов, но ближе к ночи столбики термометров понизятся до +3.

Ветер будет преимущественно юго-западным, не выше 3 метров в секунду. Давление составит 763 мм ртутного столба.

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