Речь идет о графике работы «Мегамага», «Горизонта» и «Золотого Вавилона» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько торговых центров Ростова-на-Дону будут закрыты 1 января. При этом отдельные площадки в ТЦ, например, кинотеатры и рестораны, все-таки не планируют делать перерыв на Новый год.

Так, «Мегамаг» на улице Пойменной 31 декабря можно будет посетить с 10 до 18 часов, 1 января - выходной, в том числе у «Ашана». Со 2 по 10 января работать должны с 10 до 22 часов. В «Киномаксе» посетителей намерены принимать во все праздничные дни.

В «Горизонте» на проспекте Михаила Нагибина 31 декабря все магазины будут открыты с 10 до 18 часов, DNS - до 20 часов. 1 января - выходной. Со 2 января вернется обычный режим с 10 до 22 часов.

Работа «Золотого Вавилона» 31 декабря продлится до 18 часов. 1 января на этой площадке будут доступны только кинотеатр и рестораны. К обычному графику - с 10 до 22 часов - комплекс вернется со 2 января.

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