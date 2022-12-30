Новый троллейбусный маршрут № 17а запустили в Ростове-на-Дону

Машины запустили на линию сегодня, 30 декабря Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове-на-Дону несколько троллейбусов начали курсировать по новому маршруту № 17а. Об этом 30 декабря в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Сегодня запущен новый маршрут, соединивший Военвед, Центр и Левенцовку. На линию вышли пять троллейбусов «Горожанин» с автономным ходом, - написал Алексей Логвиненко.

Добавим, ранее говорилось, что машины будут проезжать Еременко, Малиновского, Военвед, площади 2-й Пятилетки и Центральный рынок. Троллейбусы должны автономно добираться до Стройгородка, а дальше подключаться к контактной сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова-на-Дону в 2023 году собираются закупить 15 электробусов

Также должны установить зарядные станции для этого вида транспорта (подробности)