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НовостиОбщество30 декабря 2022 7:23

Новый троллейбусный маршрут № 17а запустили в Ростове-на-Дону

Это направление будут обслуживать на машинах с автономным ходом
Ангелина СКИБА
Машины запустили на линию сегодня, 30 декабря

Машины запустили на линию сегодня, 30 декабря

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове-на-Дону несколько троллейбусов начали курсировать по новому маршруту № 17а. Об этом 30 декабря в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Сегодня запущен новый маршрут, соединивший Военвед, Центр и Левенцовку. На линию вышли пять троллейбусов «Горожанин» с автономным ходом, - написал Алексей Логвиненко.

Добавим, ранее говорилось, что машины будут проезжать Еременко, Малиновского, Военвед, площади 2-й Пятилетки и Центральный рынок. Троллейбусы должны автономно добираться до Стройгородка, а дальше подключаться к контактной сети.

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