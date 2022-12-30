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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 8:23

В Ростове участник террористической организации получил 11 колонии строгого режима

По данным следствия, мужчина помогал боевикам и вел пропаганду среду населения
Ангелина СКИБА
Осужденный еще может оспорить меру наказания

Осужденный еще может оспорить меру наказания

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области участник террористической организации получил 11 колонии строгого режима. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

- Приговор вынесли по трем статьям, в том числе по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти. Подозреваемый еще может оспорить меру наказания, потому что она пока не вступила в законную силу, - прокомментировали в инстанции.

По данным следствия, задержанный в 2016 году находился в Крыму, тогда же он вступил в структурное подразделение боевиков. Злоумышленник помогал террористам до своего задержания, которое состоялось в октябре 2017 года.

Выяснилось, что мужчина принимал активное участие в мероприятиях незаконной ячейки, изучал идеологические материалы и вел пропаганду среди населения.

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