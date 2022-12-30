Правительством подписано соглашение по «дорожной карте» «Современные и перспективные сети мобильной связи»

Подписано соглашение по «дорожной карте» «Современные и перспективные сети мобильной связи». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В декабре были подписаны обновленные Соглашения о намерениях между Правительством Российской Федерации и представителями бизнеса. В церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между бизнесом и государством по дорожным картам высокотехнологичных направлений приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Работа по формированию обновленных «дорожных карт» в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений была проведена по поручению Президента Российской Федерации.

- Сейчас происходит бурная технологическая революция. Это касается цифровых технологий, искусственного интеллекта, квантовых коммуникаций, производства новых материалов и многих других направлений. Можно с уверенностью сказать, что через 10-15 лет мировое лидерство будет основываться на сквозных технологиях. Россия отвечает на этот стратегический вызов, - подчеркнул Андрей Белоусов.

- По ряду направлений дорожных карт наша страна уже имеет серьезные успехи. По направлению квантовых вычислений Россия входит в ТОП-5 стран-лидеров. В январе Министерством экономического развития будет утверждена методика мониторинга исполнения соглашений, - отметил Дмитрий Чернышенко.

В рамках церемонии подписано соглашение о намерениях между Правительством Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» в целях развития высокотехнологичного направления «Современные и перспективные сети мобильной связи».

- Новый открытый формат соглашения позволяет привлекать к решению его задач компании, ориентированные на отечественную высокотехнологичную продукцию. Наша общая цель – достижение технологического суверенитета, без привлечения поставщиков из недружественных стран. Наша компания уже взяла на себя обязательства по закупке и внедрению отечественных базовых станций и ядра сети мобильной связи, - отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По итогам подписания были заключены соглашения по пяти дорожным картам, которые включают такие направления работы, как современные сети мобильной связи, новое программное обеспечение, квантовые коммуникации и другие.