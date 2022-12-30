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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 10:02

В Ростовской области директора фирмы заподозрили в уклонении от налогов на 50 млн рублей

Сейчас руководитель ожидает судебных слушаний
Ангелина СКИБА
Мужчина внес в декларации ложные сведения

Мужчина внес в декларации ложные сведения

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области по подозрению в особо крупном уклонении от налогов будут судить директора коммерческой дорожно-строительной фирмы. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, с августа 2019 по март 2021 года злоумышленник утаил от государства более 50 млн рублей. Выяснилось, что для этого он внес ложные сведения в декларации о якобы понесенных расходах при закупке топлива.

В итоге мужчину поймали на обмане, и было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемому грозят до 500 тысяч рублей штрафа или до 6 лет тюрьмы.

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