Спасательные службы Ростовской области до 9 января перевели в режим повышенной готовности

Дежурить в праздники будут несколько тысяч специалистов. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области с 30 декабря до 9 января в режим повышенной готовности перевели все пожарно-спасательные службы региона. Дежурить в праздники будут несколько тысяч специалистов, сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- В случае массовых нарушений электроснабжения в течение двух часов будет созван оперативный штаб. Сетевыми организациями области уже приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойной подачи электричества, - сказал Вадим Артемов.

Также, по словам чиновника, для ликвидации нарушений с отоплением сформировали 572 аварийно-восстановительных бригады, то есть более 2,7 тысячи человек. Кроме того, задействовать смогут 1170 транспортных средств.

Также в режиме повышенной готовности находятся спасатели. За безопасностью на водоемах будут следить более 400 человек. В полном порядке находятся 80 специальных плавсредств и свыше 130 машин для перевозки людей и снаряжения.

В помощь автомобилистам выделили 94 тягача, более 100 единиц техники повышенной проходимости. Будут работать более тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования. На дорогах развернут пункты обогрева.

Жителям Дона напоминают: при любых чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру «112».

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