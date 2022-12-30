Проект капремонта бывшей туберкулезной больницы Ростова успешно прошел Госэкспертизу

Рабочие долны привести в порядок внутреннее и внешнее убранство постройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону получили одобрение Госэкспертизы по проекту капитального ремонта бывшей туберкулезной больницы. Соответствующая информация была опубликована на сайте ЕГРЗ.

Речь идет о здании, которое находится на Станиславского, 132/7. Отмечается, что обновлению подлежат литеры А, А1, А2, А3, Б, В, Е, Ж.

План ремонта разработала «Проектно-строительная компания «Центр инженерных технологий». Застройщиком значится КДЦ «Здоровье». Известно, что итоговое решение по проекту утвердили 27 декабря 2022 года.

Напомним, медучреждение на Станиславского было закрыто несколько лет назад. Диспансер после этого работал на Орской.

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