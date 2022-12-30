9-балльные пробки фиксировали в Ростове в последний рабочий день 2022 года

Очевидцы сообщали о мелких ДТП на дорогах Фото: Сергей ГАПОН

9-балльные пробки фиксировали в Ростове-на-Дону вечером 30 декабря. Последний рабочий день 2022 года завершился заторами - вероятно, люди спешили по домам или в магазины, чтобы докупить продукты к праздникам.

Очевидцы сообщали также о мелких ДТП, которые осложняли проезд транспорта. Итак, по разным причинам водители донской столицы вынуждены были сегодня стоять на Большой Садовой, Красноармейской, Варфоломеева, Текучева и ряде других улиц.

Сейчас, по состоянию на 20 часов вечера, по городу можно проехать без каких-либо задержек в пути. Дорожную ситуацию сервис «Яндекс. Карты» оценивает в 3 балла.

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