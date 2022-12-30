Десант Дедов Морозов поздравил маленьких пациентов больницы Ростова-на-Дону

Спасатели с помощью снаряжения спустились вниз и заглянули в окна палат. Фото: сайт управления МЧС России по РО

В Ростове-на-Дону десант Дедов Морозов поздравил пациентов Детской областной больницы. Необычную праздничную встречу устроили студенты корпуса спасателей и сотрудники управления МЧС.

- На крышу высадились опытные профессионалы в новогодних костюмах. С помощью снаряжения они спустились вниз и заглянули в окна палат. Ребятам это, определенно, подняло настроение, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

К слову, в этот вечер не обошлось и без Снегурочки, ее вместе с подарками подняли на подъемнике. Маленькие пациенты улыбались, махали руками в ответ и даже пели песни. После этого началась радостная суматоха, но врачи старались не запрещать веселье.

- Операция новогодняя, но вполне серьезная. На этапе подготовки тщательно проверяли спусковые и страховочные системы. Однако для этих Дедов Морозов - добровольцев-студентов - подобные спуски не в новинку. Без внимания не осталось ни одно окно, - рассказал председатель ростовского отделения студенческого корпуса спасателей Роман Карасев.

Ребятам очень понравился неожиданный визит, но, как признались сами спасатели, у взрослых осталось еще больше эмоций и впечатлений.

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