Главную новогоднюю ель Ростова возьмут под усиленную охрану

Уже сейчас около зеленой красавицы выставили оцепление. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Главную новогоднюю ель Ростова и территорию, прилегающую к ней, возьмут под усиленную охрану с 31 декабря. Об этом на совещании в городской администрации сообщил заместитель начальника УМВД Михаил Хирхиров.

- Допуск к новогодней ели будет проводиться через четыре КПП с десятью рамками металлодетекторов. По периметру будут выставлены турникеты. Задействуют 46 сотрудников правопорядка. Проносить алкоголь и пиротехнику нельзя на площадку запрещено, - сказал Михаил Хирхиров.

Представитель полиции Ростова добавил, в этом году программу встречи Нового года около праздничного дерева отменили. Также не будут устраивать фейерверк.

Всего же, по словам Михаила Хирхирова, за безопасностью ростовчан и гостей города на праздниках будут следить около 1300 стражей порядка. Уже сейчас ведомство ежедневно выставляет на дежурства по 65 патрулей или 190 человек. Плотность нарядов увеличили более, чем на 50 %.

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