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НовостиОбщество30 декабря 2022 18:58

Более 26 млн рублей выделят на инициативные проекты жителей Ростова-на-Дону

Всего должны претворить в жизнь 11 предложений
Ангелина СКИБА
Спортивно-оздоровительный комплекс планируют открыть на территории детского сада

Спортивно-оздоровительный комплекс планируют открыть на территории детского сада

Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 26 млн рублей выделят в Ростове-на-Дону в 2023 году на инициативные проекты, которые были предложены жителями донской столицы. Об этом 30 декабря в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Победили 11 инициатив. В том числе, устройство спортивно-оздоровительного комплекса на территории детсада № 192, капитальный ремонт ЦВР «Досуг», приобретение спортоборудования для тренировок воспитанников СШ «Боевые перчатки», а также закупка комплекта профессионального звукового оборудования для парка 1 Мая, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации уточнил, что с полным перечнем проектов-победителей можно будет ознакомиться на официальном сайте мэрии города.

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