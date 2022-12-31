Долгострой уже несколько раз пытались пустить с молотка Фото: Евгения ГУСЕВА

Часть недостроенной гостиницы «Шератон» в Ростове-на-Дону площадью 14 тысяч квадратных метров и участок под ней площадью 9,3 тысячи квадратных метров были оценены в 321,5 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Город N» и уточняет, что торги еще не объявлены.

Напомним, общая площадь объекта — свыше 45 тысяч квадратных метров, гостиница строилась еще накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года. Долгострой стал предметом судебных споров между предыдущими и нынешними владельцами.

Напомним, в августе 2022 года глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уточнил, что отель находится в состоянии банкротства, и вокруг него проводятся конкурсные процедуры.

- Могу сказать однозначно, что никакого многоквартирного дома там быть не может, - подчеркнул глава администрации Ростова. - Только какой-то деловой объект, может быть, офисный центр, но не более.

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