В Ростовской области завершился осенний призыв

4 тысячи срочников донского региона пополнили ряды Вооруженных сил России. Фото: правительство Ростовской области

Ростовская область завершила мероприятия осеннего призыва. Об этом сообщает правительство донского региона. По словам замгубернатора региона Вадима Артемова, к местам несения службы направились порядка четырех тысяч донских призывников.

В этом году осенний призыв начался на месяц позже — 1 ноября, и, как сообщают в правительстве, число призванных граждан, не превысило норму призыва осени прошлого года.

- Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, - подчеркнули в правительстве региона. - Генштабом ВС России дано указание категорически запретить направлять военнослужащих по призыву в зону СВО и на вновь вошедшие в состав России территории.

- Традиционно большая часть донских призывников пройдет службу в воинских частях, дислоцированных на территории ЮВО. 15 юношей пройдут службу в Президентском полку комендатуры Московского Кремля, - рассказал Вадим Артемов.

Также в рамках осеннего призыва отправились служить около 200 юношей-казаков и более 300 человек с уже имеющейся военно-учетной специальностью.

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