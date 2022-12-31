График работы МРЭО изменится в Ростове на время новогодних праздников

Зарегистрировать авто можно и в праздники.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону изменится график работы МРЭО на новогодние праздники. Подробное расписание с 31 декабря по 9 января сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.
31 декабря - рабочий день. С 8:00 до 17:00 во всех регистрационно-экзаменационных пунктах (кроме РЭП Ростов-на-Дону, ул. 50 лет РСМ, 15 - выходной день).
1 и 2 января — выходные дни.
3 и 4 января - рабочий день во всех пунктах с 9:00 до 17:00.
5 января - рабочий день во всех пунктах с 9:00 до 14:00.
6 и 7 января — выходные дни.
8 и 9 января — рабочий день только в Ростове: по адресу ул. 50 лет РСМ, 15 с 8:00 до 18:00.
С 10 января МРЭО ГИБДД работает в обычном режиме.
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