График работы МРЭО изменится в Ростове на время новогодних праздников

Зарегистрировать авто можно и в праздники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону изменится график работы МРЭО на новогодние праздники. Подробное расписание с 31 декабря по 9 января сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

31 декабря - рабочий день. С 8:00 до 17:00 во всех регистрационно-экзаменационных пунктах (кроме РЭП Ростов-на-Дону, ул. 50 лет РСМ, 15 - выходной день).

1 и 2 января — выходные дни.

3 и 4 января - рабочий день во всех пунктах с 9:00 до 17:00.

5 января - рабочий день во всех пунктах с 9:00 до 14:00.

6 и 7 января — выходные дни.

8 и 9 января — рабочий день только в Ростове: по адресу ул. 50 лет РСМ, 15 с 8:00 до 18:00.

С 10 января МРЭО ГИБДД работает в обычном режиме.

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