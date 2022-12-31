Подозреваемую в дерзком грабеже любительницу чужих шуб задержали в Ростове

Женщина схватила чужую шубу, села в машину и была такова. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ростовские полицейские задержали подозреваемую в грабеже. Местная жительница, предварительно, оказалась любительницей чужих шуб. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Управления МВД по донской столице.

- В отдел полиции № 2 обратилась ростовчанка с заявлением о краже шубы, - рассказали в ведомстве. - Полицейские установили, что потерпевшая выставила объявление о продаже шубы на одной из интернет-площадок для продажи товаров. Вечером ей позвонила неизвестная и сказала, что готова шубу купить.

Женщины встретились у дома продавца. По версии правоохранителей, покупательница отвлекла владелицу разговорами, а затем резко вырвала товар из рук, села в машину и была такова.

- Краденым имуществом женщина распорядиться не успела, - прокомментировали в пресс-службе. - Полицейские изъяли шубу и вернули ее владелице.

Известно, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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