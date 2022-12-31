В Ростове бывший квартирант украл и вывез хозяйскую технику на грузовике

Хозяин квартиры не досчитался имущества на 40 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские в Ростове задержали бывшего квартиранта за кражу имущества на сумму более чем 40 тысяч рублей. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Управления МВД по донской столице.

- В дежурную часть отдела полиции № 5 обратился ростовчанин с заявлением: из принадлежащей ему квартиры пропало имущества на сумму более чем 40 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

В ходе проверки оперативники задержали 23-летнего местного жителя. Полицейским удалось выяснить, что молодой человек снимал эту квартиру и съехал без предупреждения хозяина да еще и дорогостоящую технику с собой решил прихватить. На грузовом транспорте перевез холодильник, телевизор и стиральную машину на новую квартиру и продал через интернет-площадку объявлений, а деньгами распорядился на свое усмотрение.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в полиции.

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