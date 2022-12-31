Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 декабря 2022 12:23

В Ростове бывший квартирант украл и вывез хозяйскую технику на грузовике

Из квартиры, где он раньше жил, пропали стиральная машина, холодильник и телевизор
Татьяна ТИХОНОВА
Хозяин квартиры не досчитался имущества на 40 тысяч рублей.

Хозяин квартиры не досчитался имущества на 40 тысяч рублей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские в Ростове задержали бывшего квартиранта за кражу имущества на сумму более чем 40 тысяч рублей. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Управления МВД по донской столице.

- В дежурную часть отдела полиции № 5 обратился ростовчанин с заявлением: из принадлежащей ему квартиры пропало имущества на сумму более чем 40 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

В ходе проверки оперативники задержали 23-летнего местного жителя. Полицейским удалось выяснить, что молодой человек снимал эту квартиру и съехал без предупреждения хозяина да еще и дорогостоящую технику с собой решил прихватить. На грузовом транспорте перевез холодильник, телевизор и стиральную машину на новую квартиру и продал через интернет-площадку объявлений, а деньгами распорядился на свое усмотрение.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подозреваемую в дерзком грабеже любительницу чужих шуб задержали в Ростове

30-летняя ростовчанка пыталась использовать эффект неожиданности, чтобы присвоить чужое (подробнее)