Меньше трети ростовчан имеют новогоднее настроение

Новогоднее настроение - странный предмет: сам не позовешь - его и нет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лишь 31 процент жителей Ростова знают, как поймать праздничное настроение перед Новым годом. А половина встречает 2023-й без настроения и не скрывает этого. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

- 11 процентов ростовчан имитируют радость, чтобы не расстраивать близких, а каждый второй — без настроения и не пытается этого скрыть, - рассказали аналитики сервиса. - Причем среди мужчин больше оказалось тех, кто отказывается скрывать, что у них нет настроения, чем среди женщин.

Отмечается, что за минувший год соотношение жителей донской столицы, провожающих старый год без настроения и с ним, практически не изменилось.

Чем моложе оказались опрошенные, тем больше среди них тех, кто рад Новому году: 34 процента среди молодежи до 24 лет и 22 процента среди людей старше 45 лет.

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