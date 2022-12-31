Мальчик из многодетной семьи получил смартфон под елочку от министра внутренних дел

Детсадовец получил желанный подарок. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия

Единственный сын из четверых детей фермера Болдырева из Калмыкии — мальчик по имени Наран - решил поучаствовать в благотворительной новогодней акции «Елка желаний». И его желание исполнил министр внутренних дел по Республике Калмыкия Сергей Никифоров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

- Открытка с мечтой Нарана - получить смартфон - оказалась в руках у министра внутренних дел по Республике Калмыкия. Прочитав желание воспитанника детского сада из поселка Чилгир, Сергей Никифоров пригласил Нарана и его семью получить желанный подарок в столицу республики, - рассказали в пресс-службе.

По пути в главк, семья Болдыревых посетила главную новогоднюю елку республики. Мальчик получил свой смартфон, а его сестричкам передали сладкие подарки.

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