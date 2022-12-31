Юнармейцы Ростовской области победили в номинации смотра-конкурса «Лидер цифровой трансформации

Донские юнармейцы активнее других пользуются мобильным приложением, разработанным для участников их движения.

Ростовское региональное отделение «Юнармии» признано победителем специальной номинации ежегодного смотра-конкурса региональных отделений «Лидер цифровой трансформации». А 52 юнармейца приказом начальника главного штаба движения Никиты Нагорного были награждены знаком «Юнармейской доблести».

Напомним, в 2022 году начал работу Цифровой дом «Юнармии» - мобильное приложение с полезными материалами — от сведений о движении до электронного документооборота. И количество зарегистрированных участников из Ростовской области превысило показатели других регионов, причем все участники, включая руководителя регионального отделения Николая Пономаренко, являются активными пользователями приложения.

Сегодня более 22,6 тысячи донских ребят являются юнармейцами. Ребята из 55 муниципалитетов реализуют социально значимые проекты, участвуют в памятных мероприятиях, соревнованиях, отправляются в походы и экспедиции, ухаживают за мемориалами и обелисками, несут вахту у Вечного огня и выполняют ряд других задач.

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