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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 16:33

Сотрудница миграционной службы прописала людей в чужом жилье без ведома хозяина

Услугами фиктивной прописки успели воспользоваться восемь человек
Татьяна ТИХОНОВА
"Помощь" восьми приезжим обернулась для бывшей сотрудницы уголовным делом.

"Помощь" восьми приезжим обернулась для бывшей сотрудницы уголовным делом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Калмыкии бывший инспектор миграционного пункта Отдела МВД по Целинному району стала фигурантом уголовного дела. Речь идет о фиктивной прописке восьми граждан России в чужом доме без ведома владельца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

- Бывшая сотрудница обвиняется в двух преступлениях - фиктивной регистрации граждан России по месту пребывания или по месту жительства и в подделке официального документа, - прокомментировали в ведомстве.

По версии следствия, с декабря 2021 года по март 2022 года, женщина фиктивна поставила на регистрационный учет по месту пребывания восемь жителей другого региона страны, подделав в регистрационных документах подписи собственника жилого помещения.

На данный момент расследование уже завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру.

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