Сотрудница миграционной службы прописала людей в чужом жилье без ведома хозяина

"Помощь" восьми приезжим обернулась для бывшей сотрудницы уголовным делом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Калмыкии бывший инспектор миграционного пункта Отдела МВД по Целинному району стала фигурантом уголовного дела. Речь идет о фиктивной прописке восьми граждан России в чужом доме без ведома владельца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

- Бывшая сотрудница обвиняется в двух преступлениях - фиктивной регистрации граждан России по месту пребывания или по месту жительства и в подделке официального документа, - прокомментировали в ведомстве.

По версии следствия, с декабря 2021 года по март 2022 года, женщина фиктивна поставила на регистрационный учет по месту пребывания восемь жителей другого региона страны, подделав в регистрационных документах подписи собственника жилого помещения.

На данный момент расследование уже завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру.

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