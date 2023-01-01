В Ростове без вести пропал 42-летний мужчина

Пропавший не выходит на связь уже три недели. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 42-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Последний раз Владимира Жихорева видели 12 декабря. С этого дня связь с мужчиной оборвалась. Он не отвечает на звонки и смс, родственники пытались найти пропавшего самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились с заявлением в полицию, затем к поискам подключились волонтеры.

Рост Михаила около 180 сантиметров. У мужчины худощавое телосложение, русые волосы с залысинами и голубые глаза.

В чем был одет мужчина неизвестно.

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(Подробности)