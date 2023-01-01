В Ростовской области мошенники "развели" пенсионерку на 1,5 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сальском районе доверчивая пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей после разговора с мошенником. Об этом 1 января сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 67-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником крупной компании, которая занимается выгодными инвестициями. Мошенник начал предлагать женщине хорошие условия для легкого заработка. Пенсионерка согласилась на якобы выгодное предложение и вложила свои накопленные 1,5 млн. Все деньги ушли на счет мошенникам. Как только пожилая женщина поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция выясняет обстоятельства.

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