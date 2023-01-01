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НовостиОбщество1 января 2023 7:26

В Ростовской области мошенники "развели" пенсионерку на 1,5 млн рублей

Пожилая женщина долгое время откладывала эти деньги
Лейла МИРИШОВА
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество"

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сальском районе доверчивая пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей после разговора с мошенником. Об этом 1 января сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 67-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником крупной компании, которая занимается выгодными инвестициями. Мошенник начал предлагать женщине хорошие условия для легкого заработка. Пенсионерка согласилась на якобы выгодное предложение и вложила свои накопленные 1,5 млн. Все деньги ушли на счет мошенникам. Как только пожилая женщина поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция выясняет обстоятельства.

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