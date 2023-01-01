В Волгодонском районе при пожаре в частном доме погиб 36-летний мужчина

Огонь охватил 14 квадратных метров.

В Волгодонском районе при пожаре погиб 36-летний мужчина. Трагедия произошла в канун Нового года, 31 декабря, в поселке Мичуринский.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, дом загорелся около 17:00. Местные жители, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил 14 квадратных метров. Полностью потушить дом удалось спустя несколько минут. Когда спасатели осматривали помещение, то в одной из комнат обнаружили обгоревшее тело 36-летнего мужчины.

- Для ликвидации пожара привлекались четыре спасателя и одна спецмашина. Причина возгорания выясняется, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова потушили крупный пожар площадью 150 кв. м

С огнем боролись 30 спасателей

(Подробности)