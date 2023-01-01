В Таганроге запустили два трамвайных маршрута

Примерное время в пути – 23 минуты, а интервал – 22 минуты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге с 1 января запустили два трамвайных маршрута. Об этом сообщили на сайте «Синара ГТР-Таганрог».

Транспорт будет курсировать по маршрутам №8 и №9. Отметим, что пока трамваи будут ездить в тестовом режиме.

От Университета до Площади Авиаторов будет курсировать трамвай по линии №8. Маршрут №9 будет развозить пассажиров от Площади Авиаторов до Университета. В будние дни на каждом маршруте будут работать по два новых вагона. Примерное время в пути – 23 минуты, а интервал – 22 минуты.

Отметим, что со 2 января трамваи будут работать по расписанию выходных и праздничных дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первоклашку увезли в полицию под Новый год: донские стражи порядка исполнили мечту мальчика, оставшегося без мамы

Донские полицейские исполнили мечту мальчика, который остался на свете с дедушкой вдвоем, и прокатили по городу на служебной «Ниве»

(Подробности)