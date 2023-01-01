В Ростове при взрыве пиротехники пострадали 9 человек

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь при взрыве пиротехники пострадали 9 человек. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко на планерном совещании 1 января.

— При запуске фейерверков травмированы 9 человек. Всем своевременно оказана медицинская помощь, — рассказал глава городской администрации.

Сити-менеджер добавил, что в каждой поликлинике Ростова работают прививочные и кабинеты неотложной помощи. Также общественный транспорт до 8 января будет работать по расписанию выходного дня. Алексей Логвиненко также отметил, что администрация держит на контроле вывоз мусора. В праздничные дни его объем увеличивается в несколько раз.

В ходе совещания также отметили работу по уборке территорий, где были организованы елочные базары. По словам сити-менеджера, свалок из хвойных деревьев на улицах Ростова не должно быть.

Меры, направленные на обеспечение безопасности жителей в новогодние праздники, продолжаются. Органы управления, силы городского звена РСЧС и коммунальные службы функционируют в режиме повышенной готовности, – подытожил Алексей Логвиненко.

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(Подробности)