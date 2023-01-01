В Ростове около трех тысяч человек приняли участие в ежегодном забеге 1 января

На финише всех участников ждали небольшие подарки. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону первое утро нового года горожане встретили массовым забегом. Спортивный праздник проходил 1 января в парке культуры и отдыха им. М.Горького, у главной новогодней елки донской столицы. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

С самого утра около трех тысяч горожан собрались на ежегодный забег "Побегай 1 января". Спортсменам предстояло преодолеть маршрут в 4 километра по центральным улицам города. Финиш находился у Донской государственной публичной библиотеки.

Участников забега там ждали подарки от тайного Деда Мороза. Отметим, что все бегуны пришли на мероприятие с презентами и при регистрации отдали их организаторам. Подарки перемешали и вручали каждому спортсмену.

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При этом сама общественная территория будет открыта для посещения

(Подробности)