В Ростове спустя три недели нашли живым 42-летнего мужчину, пропавшего без вести

Мужчина не выходил на связь почти три недели. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростове-на-Дону нашли живым 42-летнего мужчину, пропавшего без вести. Об этом 1 января сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Последний раз Михиала Жихорева видели 12 декабря. С этого дня мужчина перестал выходить на связь с близкими. Он не отвечал на звонки и смс, а друзья и родные не знали, куда он мог отправиться. Родственники пытались найти пропавшего самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда они обратились с заявлением в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

Правоохранители вместе с добровольцами разыскивали Михаила по всему городу. Неравнодушные люди распространяли ориентировку на пропавшего в социальных сетях. Вечером 1 января стало известно, что мужчину нашли живым. Где горожанин находился почти три недели, выясняют правоохранители.

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(Подробности)