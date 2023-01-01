В Ростовской области с 7 января цены на винодельческие продукты подорожают на 40%

С 7 января стоимость винодельческой продукции изменится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области цены на винодельческие продукты увеличатся на 40% с 7 января. Об этом сообщили на сайте Минфина.

Так, с указанной даты минимальная розничная стоимость игристых напитков в донском регионе составит 239 рублей за 0,75 литра. Оптовая цена за тот же объем составит 199 рублей, отпускная стоимость – 166 рублей.

Отметим, что в Ростовской области находятся 15 производителей винодельческой продукции.

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(Подробности)