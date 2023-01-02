Ростовских водителей предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за тумана

В Ростовской области ожидается туман. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистов из Ростовской области предупредили об ухудшении дорожной ситуации. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

По данным ГИБДД, в ближайшее время в регионе ожидается неблагоприятное погодное явление туман. Водителей призвали увеличить дистанцию, соблюдать скоростной режим, а также снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам.

Напомним, в конце первой январской недели в Ростове ожидается похолодание. По данным синоптиков, температура в четверг и пятницу не поднимется выше +4 градусов. Прогнозируются мокрый снег с дождем.

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