В Ростовской области пенсии неработающим пенсионерам выросли почти на 5%

Индексация пенсий проходила в два этапа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области и других регионах страны увеличились страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Об этом сообщили в Министерстве труда.

Напомним, индексация проходила в два этапа: с 1 июня на 10% и с 1 января. Решение о поэтапном повышении социальных выплат было принято из-за высокой инфляции. С нового года пенсии увеличили на 4,8%. Кроме того, прожиточный минимум подняли на 3,3%; МРОТ — на 6,3%.

Сообщается, что средний размер пенсии для неработающих россиян составил 21,8 тысячи рублей. Прожиточный минимум увеличили до 14,3 тысячи рублей, МРОТ — 16,2 тысячи рублей.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что с 1 января 2023 года в Ростовской области начнут выплачивать новое единое пособие. Ранее мы писали о размере выплат и условиях их получения.

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