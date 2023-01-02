Дома в центре Ростова остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Без отопления остались четыре дома. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

В Ростове четыре дома остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в администрации города.

Порыв теплотрассы произошел на проспекте Сиверса, 20. На место прибыли аварийные бригады.

— Дефект теплотрассы на Сиверса, 20 был устранен в 12.50, — прокомментировали в мэрии.

Напомним, в Ростове рассмотрят дело о порыве теплотрассы на улице Малиновского, из-за которого пострадали 13 человек. Бывшего главного инженера филиала «Ростовских тепловых сетей» обвиняют по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ».

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