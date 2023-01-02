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НовостиОбщество2 января 2023 13:17

Ростовский ученый высказался об истории взаимоотношений России и Запада

Историк объяснил, в чем заключается причина проблем
Михаил СТРИЖЕВ
Ученый объяснил, в чем заключается главная проблема во взаимоотношениях "разных цивилизаций".

Ученый объяснил, в чем заключается главная проблема во взаимоотношениях "разных цивилизаций".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовский ученый, доктор исторических наук Андрей Венков высказался об истории взаимоотношений России и Запада. Заведующим лабораторией казачества Южного научного центра Российской академии наук обсудил эту тему в интервью «Город N».

По словам Венкова, основная причина проблем в отношениях заключается в том, что Россия и Запад много лет являются разными цивилизациями. По его мнению, Запад «не воспринимает нас как равных».

— Вся история взаимоотношений Запада и России — это история ограбления. Россия интересует Запад только как огромный сырьевой ресурс, — считает ученый.

Отметим, Андрей Венков — автор 11 монографий и четырех учебников по истории казачества на юге России, Октябрьской революции и Гражданской войны в России.