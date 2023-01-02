В Ростове в рождественскую ночь продлят работу общественного транспорта

В новогоднюю ночь график работы был продлен до 1.00.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ночь с 6 на 7 января работа общественного транспорта будет продлена. Об этом сообщили в мэрии донской столицы.
Власти рассказали, что до 8 января автобусы будут ходить по расписанию выходного дня. В новогоднюю ночь транспорт будет работать до 1.00.
— На Рождество транспорт будет ходить до трех ночи, — прокомментировали в ростовской администрации.
Напомним, кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты продолжили работать в праздничные дни. Пациентам оказывают экстренную помощь в круглосуточном режиме. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» подробно писала о работе медицинских учреждений.
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