В Ростове в рождественскую ночь продлят работу общественного транспорта

В новогоднюю ночь график работы был продлен до 1.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 6 на 7 января работа общественного транспорта будет продлена. Об этом сообщили в мэрии донской столицы.

Власти рассказали, что до 8 января автобусы будут ходить по расписанию выходного дня. В новогоднюю ночь транспорт будет работать до 1.00.

— На Рождество транспорт будет ходить до трех ночи, — прокомментировали в ростовской администрации.

Напомним, кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты продолжили работать в праздничные дни. Пациентам оказывают экстренную помощь в круглосуточном режиме. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» подробно писала о работе медицинских учреждений.

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