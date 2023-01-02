Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 января 2023 14:36

В Ростове в рождественскую ночь продлят работу общественного транспорта

Рассказываем, по какому расписанию будут ходить автобусы
Михаил СТРИЖЕВ
В новогоднюю ночь график работы был продлен до 1.00.

В новогоднюю ночь график работы был продлен до 1.00.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 6 на 7 января работа общественного транспорта будет продлена. Об этом сообщили в мэрии донской столицы.

Власти рассказали, что до 8 января автобусы будут ходить по расписанию выходного дня. В новогоднюю ночь транспорт будет работать до 1.00.

— На Рождество транспорт будет ходить до трех ночи, — прокомментировали в ростовской администрации.

Напомним, кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты продолжили работать в праздничные дни. Пациентам оказывают экстренную помощь в круглосуточном режиме. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» подробно писала о работе медицинских учреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как работают поликлиники и травмпункты в Ростове с 31 декабря по 9 января 2023

Ростовские власти рассказали, как будут работать больницы в новогодние каникулы. (Подробности)