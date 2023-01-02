Тела двух мужчин обнаружили в машине, поднятой со дна канала в Ростовской области

Тела двух человек достали из затонувшего автомобиля.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Аксайском районе тела двух человек обнаружили в затонувшей машине. Автомобиль нашли 2 января в СНТ «Задонье».
«Лада Веста» находилась в водном канале в районе дома № 391. Когда автомобиль достали, в его салоне обнаружили тела двух человек. Погибшими оказались 41-летний мужчина и 26-летний парень.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Напомним, в Ростове 1 января на улице Нансена столкнулись Renault Logan и Mercedes-Bеnz. В результате ДТП пострадали четыре человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове в ДТП с участием Mercedes-Benz пострадали четыре человека
Травмы получили пассажиры двух автомобилей. (Подробности)