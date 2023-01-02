В Ростове в 2023 году благоустроят три сквера

Скверы благоустроят в трех районах Ростова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове в 2023 году власти благоустроят еще три сквера. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Работы проведут в Комсомольском сквере в Советском районе, в Пионерском в Железнодорожном районе и в сквере Мира, расположенном в Первомайском районе.

— Также администрация города уже разработала проект благоустройства парка Авиаторов по проспекту Шолохова, — добавил сити-менеджер.

Напомним, осенью 2022 года в Суворовском микрорайоне завершили благоустройство парка «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов». По данным Министерства ЖКХ области, стоимость проекта составила 164,5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый парк благоустроили в Суворовском микрорайоне Ростова за 164,5 млн рублей

Речь идет о 16,5 га территории, расположенной в границах улиц Вавилова, Сосновой и Уланской. (Подробности)