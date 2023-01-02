Под Ростовом Gelendwagen выехал на лестничный спуск и опрокинулся

Об инциденте сообщили очевидцы. Фото: Rostov Roads.

В Аксайском районе автомобиль Mercedes Benz Gelendwagen выехал на лестничный спуск в районе ТЦ «Мега». Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.

Люди опубликовали кадры с места происшествия. На фото видно, что внедорожник врезался в перила лестницы и завалился на один бок.

Подробности ДТП не сообщаются. В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области отметили, что в результате аварии никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

Напомним, 2 января в СНТ «Задонье» в Аксайском районе в водном канале обнаружили автомобиль «Лада». Когда машину достали, в ее салоне нашли тела двоих мужчин. Что могло произойти с погибшими, сейчас выясняют правоохранители.

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